اعترفات المتهم بقتل عامل دليفري بسبب خلافات على ثمن الطعام بشبرا

استمعت جهات التحقيق لاعترفات عاطل متهم بقتل عامل دليفري بدائرة قسم شرطة شبرا مصر بسبب خلافات حول ثمن الطعام

وقال المتهم، إنه لم يقصد قتله لكن أثناء تواجد المجني عليه داخل الشقة لأخذ المبلغ الخاص بثمن الطعام وسمع صوت مشاجرة بين امه وشخص آخر فخرج لاستطلاع الأمر.

وأضاف المتهم، أنه عند خروجه وجد المجني عليه يتعدي علي والدته بالسب بسبب خلافات بينهما حول ثمن الطعام ويعتدي عليها بالسبب والكلام

وأشار المتهم الي انه اثير غضبه بسبب سب والدته وتشاجر مع المجني عليه وأطلق في الهواء عيار ناري لإخافته فاصابه بالخطأ ولم يكن يقصد قتله.

تلقت مباحث قسم شرطة شبرا مصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في منطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة وبالفحص تبين مقتل شاب يدعي يوسف يحيى، في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بتوصيل أوردر طعام إلى شقة إحدى السيدات بمنطقة شبرا مصر نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول ثمن الطعام.

وأضافت التحريات أن نجل السيدة تدخل وتشاجر مع عامل توصيل الطلبات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.