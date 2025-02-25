دراسة حديثة: المشي حافي القدمين مفتاح لصحة أفضل

كشفت دراسة طبية حديثة قام أجراها باحثون طب الأقدام الوظيفي في لندن، عن أن الاتصال الجسدي بالأرض يمكن أن يعمق النوم ويوازن هرمون الإجهاد الكورتيزول ويريح العضلات ويعزز المزاج وفقا لما نشرتة مجلة نيويورك بوست.

ويقول الدكتور روبرت كونينيلو أخصائي طب الأقدام السريري: أنا مؤيد كبير للمشي حافي القدمين في المنزل.

وأوضح أن الفائدة الرئيسية هي تقوية عضلات القدم والتي تميل إلى الضعف مع تقدم العمر وارتداء الأحذية وهذه العضلات ضرورية للحركة العامة وعندما تضعف يمكن أن تؤدي إلى محدودية الحركة مع التقدم في العمر كما يوفر المشي حافي القدمين فوائد صحية مدهشة.

وأضاف كونينيلو: الكثير من الأمراض التي أراها في عيادتي ناتجة عن عدم القدرة على استخدام هذه العضلات للحركات الطبيعية والكفاءة الأيضية، مشيرا إلى أن الجوارب نفسها يمكن أن تتداخل مع الحركة الطبيعية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 أن المشاركين الذين ارتدوا أحذية ذات تصميم بسيط زادت قوة أقدامهم بنسبة 57.4% في المتوسط على مدى ستة أشهر مع تحسن التوازن وتقليل خطر السقوط.

وأشارت رينا هاريس أخصائية طب الأقدام الوظيفي في لندن: أقدامنا قوية ومرنة بالفعل ويمكنها تحمل المتطلبات التي نضعها عليها ولكننا لا نستخدمها كما صممتها الطبيعة و لدينا 33 مفصلا في أقدامنا وتتحرك في ثلاثة مستويات مختلفة لذا فهي مصممة للتكيف مع التضاريس التي نسير عليها. ومع ذلك أشارت هاريس إلى أن معظم الأحذية الحديثة ضيقة نسبيا ما يجبر الأصابع على الالتصاق بسبب المساحة المحدودة وهذا يحد من الانتشار الطبيعي لأصابع القدم عند المشي ما قد يغير خطوتنا ويؤدي إلى تشوهات مثل الوكعة .

أما النعال المبطنة في الأحذية فقد تمنعك من استخدام مجموعات عضلية معينة وتقلل من المدخلات الحسية ما يجعل من الصعب الشعور بالأرض تحتك وقد يساهم في سوء الوضعية ومشاكل الجهاز العضلي الهيكلي.

وقد يوفر المشي حافي القدمين بعض الفوائد الجلدية حيث تشير الدكتورة هانا كوبلمان المتخصصة في الأمراض الجلدية: أن المشي حافي القدمين في المنزل يسمح للبشرة بالتنفس ما يمكن أن يساعد في منع تراكم الرطوبة وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات الفطرية مثل قدم الرياضي كما يعتقد البعض أن الاتصال المباشر للجلد بالأرض يعمل على تحسين الصحة الجسدية والعقلية.

وتعرف هذه الممارسة باسم التأريض، وهي ممارسة موجودة في الثقافات القديمة حول العالم وتمثل حجر الزاوية في الطب الصيني التقليدي حيث كان يعتقد أن المشي حافي القدمين يحفز تدفق الطاقة في الجسم ويجادل المؤيدون الحديثون بأن العديد من مشاكل اليوم الصحية ناتجة عن قلة الاتصال بالأرض حيث تمنع الأحذية تدفق الإلكترونات الأساسية من وإلى أجسامنا.

وقد أظهرت الدراسات أن الاتصال الجسدي بالأرض يمكن أن يعمق النوم ويوازن هرمون الإجهاد الكورتيزول ويريح العضلات ويعزز المزاج.