تعرف على تفاصيل مشروع “شرم الشيخ مدينة خضراء” البيئي

أعلنت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء، إطلاق مشروع “شرم الشيخ مدينة خضراء” وذلك ضمن المشروع الانمائي للامم المتحدة والذي يهدف إلى تحويل المدينة إلى نموذج عالمي للاستدامة البيئية، بالتعاون مع غرفتي المنشآت الفندقية و الغوص والأنشطة البحرية.

واستعرض الدكتور محمد القوي المسؤل عن المشروع بالوزارة آليات تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع يتم تنفيذه على ٦٠ شهرا بدأت في مايو ٢٠٢٣ وسوف ينتهي في يوليو ٢٠٢٨، ويتم تنفيذ المشروع في مدينة شرم الشيخ وثلاث محميات طبيعية هى رأس محمد ونبق وأبو جالوم.

وأوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ ستكون أول مدينة مصرية تعتمد على معايير المدن الخضراء، مما يجعلها وجهة رائدة للسياحة البيئية على المستوى الدولي.

وأوضح القوي أن المشروع يعتمد على خمسة محاور رئيسية تشمل:

الطاقة المتجددة حيث يتم التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية، حيث تم تركيب محطات طاقة شمسية في العديد من المنشآت السياحية والفنادق لتقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الوقود الأحفوري.

الإدارة المستدامة للمياه: حيث يعتمد المشروع على تحسين كفاءة استهلاك المياه من خلال استخدام محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب تقنيات إعادة استخدام المياه للحفاظ على الموارد المائية .

النقل المستدام: يشمل المشروع التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل داخل المدينة، إلى جانب تطوير محطات شحن السيارات الكهربائية وتشجيع استخدام الدراجات الهوائية لتقليل التلوث والانبعاثات.

إدارة المخلفات وإعادة التدوير: يتم تطبيق أنظمة حديثة لإدارة النفايات تعتمد على إعادة التدوير وتقليل المخلفات، حيث تم نشر حاويات مخصصة لإعادة تدوير المخلفات في مختلف أنحاء المدينة، مما يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري.

كما يشمل المشروع حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي: يتضمن المشروع تعزيز حماية الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، من خلال وضع معايير صارمة للأنشطة السياحية البحرية، بالتعاون مع مراكز الغوص والمنظمات البيئية، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر.

وأشار القوي إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامات مصر الدولية تجاه قضايا المناخ، بدعم ٦ ملايين دولار، حيث تسعى الحكومة إلى جعل شرم الشيخ نموذجًا للمدن المستدامة، مما سيسهم في جذب المزيد من السياحة البيئية وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الخضراء.

كما تم إطلاق منظومة التصريح الإلكترونية للغواصين ضمن مشروع جرين لرصد ومتابعة الممارسات والانشطة البحرية اليومية في المحميات الطبيعيه ، بما يضمن حماية البيئة البحرية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

واكد ان المنظومة الجديدة تعتمد على إصدار تصاريح رقمية للغواصين ومراكز الغوص عبر منصة إلكترونية متطورة، ما يسهم في تعزيز الرقابة البيئية من خلال متابعة الأنشطة البحرية والتأكد من التزام المراكز بمعايير البيئة وحماية الشعاب المرجانية والنظم البيئية البحرية من التأثيرات السلبية للأنشطة غير المنظمة بالإضافة على تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية دعمًا للتحول الرقمي في مصر وتحسين تجربة الغواصين عبر توفير بيانات دقيقة عن المواقع البيئية الحساسة، وإرشادات للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري علاوة توفير قاعدة بيانات رقمية لمتابعة وتحليل الأنشطة البحرية، بما يساهم في التخطيط المستقبلي للإدارة البيئية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة البيئة لتعزيز السياحة البيئية، حيث تسهم منظومة التصاريح الإلكترونية في تحقيق التوازن بين تنمية السياحة وحماية الموارد الطبيعية، وهو ما يتماشى مع أهداف مشروع “شرم الشيخ الخضراء”.

ولفت الى ان الوزارة وضعت معايير الاستدامة بما يتوافق مع المعايير العالمية حيث ألواح شمسية لعدد ٩ فنادق بقدرة ٣ ميجا وات كما تم تركيب ٨٩١. نور تعمل بالطاقة الشمسية و٥٣ وحدة منزلية من الطاقة الشمسية لقرية الارغانة وكذا تم تركيب محطة بقدرة ٧٩ك وات، كما تم عمل ٤ دراسات لتقييم الأثر البيئي على مدينة شرم الشبح والثلاث محميات التابعة لها ضمن المشروع الجديد

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل المشروع بحضور الدكتورة ياسمن فؤاد وزيرة البيئة ويمنى البحار نائب وزير السياحة وحسام الشاعر رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية ومصطفى حفني رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية وغادة شلبي الأمين العام لغرفه الفنادق وجيفارا الجافي رئيس غرفة الفنادق بشرم الشيخ.