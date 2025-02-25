"تابع لشركة توصيل".. ضبط سائق استولى على أموال راكب خليجي بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سائق تابع لشركة توصيل شهيرة لاتهامه بالاستيلاء على أموال راكب يحمل جنسية دولة خليجية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغ من مواطن يحمل جنسية دولة خليجية بتعرضه للسرقة على يد سائق تابع لشركة توصيل شهيرة أثناء توصيله من مطار القاهرة الدولي إلى منطقة المريوطية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السائق استولى على حقيبة الراكب أثناء الرحلة، حيث فتحها عند توقفه في إحدى إشارات المرور، واستولى على مبالغ مالية عملات أجنبية، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها دون أن يلاحظ الراكب ما حدث وعند وصوله إلى وجهته، اكتشف اختفاء المبلغ المالي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق بعد فحص بيانات السيارة، حيث تبين أنه يُدعى "إبراهيم" ويبلغ من العمر 30 عامًا، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.