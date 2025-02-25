بشرى سارة.. الأرصاد تحسن في حالة الطقس غدا وارتفاع درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء الى الاحد 2 مارس، حيث يشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها سابقا على القاهرة والوجه البحرى العظمى 16_21 درجة والصغرى 9_11 درجة.

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارًا من غد الأربعاء 26 فبراير سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة.

ويسود غدًا الأربعاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الى متوسطة علي الصحراى الغربية وتمتد خفيفة الي مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الخميس 27 فبراير إلى الأحد 2 مارس يسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.