خلال 24 ساعة.. إعلان بنك مصر الرمضاني 2025 يتصدر الترند ويحصد تفاعللا قياسيا

حقق إعلان بنك مصر الرمضاني لعام 2025 نجاحًا لافتًا، متصدرًا قوائم المشاهدة على منصات يوتيوب، أنغامي، وتويتر، حيث حصد أكثر من 300 ألف إعجاب خلال 24 ساعة فقط.

وجاء الإعلان، الذي يشارك فيه الفنان تامر عاشور، برسالة تحفيزية ملهمة تعكس قيم الإصرار والتحدي، ما جعله يلقى صدى واسعًا بين الجمهور.

ولم يقتصر النجاح على المشاهدات، إذ تم الاستماع للأغنية المصاحبة له أكثر من 150 ألف مرة خلال 12 ساعة على أنغامي، حيث تصدرت المشهد، متقدمة على معظم الأغاني المتاحة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي مع الإعلان، مشيدين بجودته ورسائله المؤثرة؛ ليصبح حديث الساعة ويؤكد مرة أخرى قدرة بنك مصر على تقديم محتوى إعلاني مميز يلقى اهتمام الجمهور.

وفي السياق ذاته، واصل الفنان تامر عاشور تصدره لقوائم الأكثر استماعًا على أنغامي؛ حيث احتل المراكز الثلاثة الأولى، من بينها الأغنية الخاصة بإعلان بنك مصر، ما يعكس الإقبال الكبير على أعماله خلال الموسم الرمضاني.