«بحوث الصحراء» ينظم دورة تدريبية لتعزيز النظم الغذائية لمزارعي الزيتون بجنوب سيناء

نظم مركز بحوث الصحراء دورة تدريبية بعنوان "سبل تعزيز النظم الغذائية المستدامة" لمزارع الزيتون في جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود ضياء رئيس مدينة رأس سدر، والدكتور محمد وجيه الصاوي مدير عام محطات بحوث سيناء ومنسق البرنامج، والدكتور محمد عبد السلام رئيس محطة جنوب سيناء، والمهندس أيمن حفني مدير الإدارة الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المزارعين والمستثمرين وممثلي الجمعيات الزراعية في قرى أبو صويرة والمالحة ورأس مسلة.

وأشار الدكتور الصاوي إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات المعرفية لمزارعي الزيتون من خلال تناول مواضيع متعددة، تشمل النظم الغذائية المستدامة، والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية لمحصول الزيتون ومنتجاته، ودور التعاونيات والجمعيات الأهلية في معالجة مشاكل الزيتون، وأهم الممارسات الزراعية الجيدة لمكافحة أمراض الزيتون في قرى رأس سدر.

وأكدت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز ورئيس البرنامج البحثي أن النظام الغذائي المستدام يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع استنادًا إلى أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية، مما يسهم في الحفاظ على توفير الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة ويعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية مثل التغيرات المناخية والأزمات المالية والحروب.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ وقاية النبات، أن التدريب النظري والزيارات الميدانية أكدت على أهمية الممارسات الزراعية الجيدة في مقاومة أمراض الزيتون، مثل عمليات التقليم وفترات الري المناسبة في ظل ظروف الجفاف وملوحة التربة، بالإضافة إلى تصميم برنامج لمكافحة الحشائش مثل حشيشة الحلفا والحشرات القشرية وخنافس القلف والعناكب.

وأشارت الدكتورة عفت علام، أستاذ الإرشاد الزراعي إلى أهمية تأسيس رابطة للعمال الزراعيين لحل مشكلة استقدام العمالة الزراعية الماهرة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعاونية، بحضور المهندس أحمد عثمان ممثلًا عن الجمعية النوعية لمنتجي الزيتون في رأس سدر.

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