مدير تعليم القليوبية يحيل مدير مدرسة و5 مدرسين للتحقيق ببنها

أحال مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، مدير مدرسة و5 مدرسين للتحقيق بإدارة بنها التعليمية، وذلك بسبب التقصير في أداء العملية التعليمية.

وجاء ذلك خلال جولة لوكيل وزارة التعليم، في عدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بمدارس القليوبية.

كما جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وذكر بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، اليوم، أنه خلال جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية لاحظ أن هناك تقصيرا في تنفيذ تعليمات والقرارات الخاصة بسير العملية التعليمية وبناء عليه جرى تحويل مدير المدرسة ومعه 5 مدرسين للتحقيق.