جهاز الشروق ينفذ خطة لرفع كفاءة الطرق وزيادة ممرات العبور لذوي الهمم

أعلن المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الجهاز بصدد تنفيذ خطة لرفع كفاءة الطرق وزيادة ممرات العبور لذوي الهمم، وعمل مسار خاص للدراجات بالمدينة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح رئيس الجهاز، أن خطة العمل الحالية تستهدف الطرق الرئيسية مثل (الطريق الغربي - الطريق الأوسط - طريق الشباب - الطريق الشرقي) وجميع الميادين، مؤكدًا الاهتمام بممرات المشاة أمام المحطات والمدارس والمولات التجارية لذوي الهمم بجميع الطرق، وعمل مسار خاص للدراجات.

وشدد رئيس الجهاز على إدارة الطرق والشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بالمواصفات والجودة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

وأعلن المهندس بسام محمد فضل، البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة، وذلك للطرق الداخلية بمنطقة شارع أحمد عرابي من الطريق الأوسط، منوهًا إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لطلبات سكان المدينة.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أنه جارٍ العمل على أرصفة المشاة أمام العقارات وحول مناطق الخدمات، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تدخل ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق.