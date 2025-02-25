دورة تدريبية عن استزراع الشعاب المرجانية للعاملين في الغوص والسياحة البحرية بالغردقة

نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر، دورة تدريبية عن استزراع الشعاب المرجانية وأنواعها وتوزيعها بالبحر الأحمر للعاملين في مجالى الغوص والسياحة البحرية، وذلك فى ضوء إطار دور المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة البحرية.

وأقيمت الدورة التدريبية، تحت رعاية الدكتوره عبير أحمد منير - رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد و الدكتور هاشم مدكور - مدير فرع المعهد بالبحر الأحمر.

وقد القى الدكتور منتصر علي الحمادي - محاضرة بعنوان الشعاب المرجانية يوما ما تموت.

كما ألقي الدكتور حسين نصر، محاضرة بعنوان عن تأثير الأنشطة البشرية علي الشعاب المرجانية، فيما ألقي الدكتور مصطفي أحمد محمد، محاضرة عن طرق إستزراع الشعاب المرجانية، وذلك في اليوم الأول للدورة؛ بينما القي الدكتور محمود سعيد، في اليوم الثاني للدورة، محاضرة عن أمراض الشعاب المرجانية، وألقى الدكتور محمود معاطى محاضرة عن التعرف على بعض الكائنات البحرية المختلفة ونبذة مختصرة عن أسماك القروش.

كما القى محاضرة، الدكتور مصطفى أحمد مرة آخرى لتدريس طرق إستزراع الشعاب المرجانية بالجزء العملى أمام الحاضرين مما ساعد كل المتدربين التطبيق العملى بأيديهم لإستزراع الشعاب المرجانية على هيكل مستعمرة مرجان جديدة.

وفى ختام الدورة، تحدث الكابتن أحمد القاضى فى جزء مختصر عن دور الغواص ومرشدى الأسنوركل فى الحفاظ على الشعاب المرجانية وعدم تدميرها ؛ وكذلك دور العاملين فى كيفية إدارة الرحلات البحرية اليومية بما يضمن السلامة للسائحين من الناحية الإدارية والعملية.

كما قام المتدربون بزيارة تفقدية لمتحف الأحياء المائية بما يحتويه على كافة الكائنات الحية بالأحواض المخصصة لها بنفس طبيعة البيئة البحرية؛ وكذلك تم زيارة متحف التحنيط للكائنات البحرية والذي يحتوى علي العديد من الكائنات البحرية التي تم تحنيطها مثل القروش وعروس البحر والأسماك واللافقاريات وغيرها؛ وأخيرًا تم زيارة متحف مقتنيات وأبحاث مؤسس المعهد الدكتور الراحل حامد جوهر لكى نصل العلم لبقية الأجيال القادمة.

وبنهاية الدورة التدريبية، تم تسليم الشهادات للمتدربين بعد إنتهاء وإجتياز كل المتقدمين للدورة.

وينوه ويشيد الكابتن أحمد القاضى بالدور الفعال والمثمر لمعهد علوم البحار والمصايد بالغردقة بكل ما به من كوادر علمية وبيولوجية فى إعداد وطرح دورات علمية وعملية من الناحية البيولوجية والبحثية لكافة طوائف المجتمع بصفة مستمرة لتثقيف وتوعيه كافة العاملين بمجالي السياحة والغوص لخلق جيل جديد قائم على التوعية البيئية مما يسهم بالحفاظ علي البيئة البحرية والسياحة في البحر الأحمر - مما يساعد على خلق مجال جديد لمواكبة إستعادة وتأهيل الشعاب المرجانية مرة ثانية لكى نحافظ عليها بما فيها من علاقات متداخلة مع البيئة البحرية ككل.