تأييد إعدام قاتلة "عجوز المنيا" بقصد الاستيلاء على قرطها الذهبي

أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام شنقاً الصادر من محكمة الجنايات بحق المتهمة "ش.ع.ا"، وذلك لارتكابها جريمة قتل بشعة بأن استدرجت جارتها المسنة إلي منزلها بهدف قتلها وسرقة قرطها الذهبي في محافظة المنيا.

تعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة إلي المحاكمة الجنائية لمعاقبتها عما أسند إليها من اتهام ارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتت النية وعقدت العزم لقتل جارتها المسنة بهدف الاستيلاء على قرطها الذهبي واخفاء جريمتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ألقت القبض على سيدة قامت بقتل جارتها المسنة، بعد أن استدرجتها داخل منزلها وتعدت عليها وقتلتها، ثم قامت بدفنها داخل حفرة صغيرة لإخفاء جريمتها، وتلقت وحدة مباحث مركز ملوي بالمنيا بلاغًا من أسرة سيدة تدعى " نادية أ" 69 سنة، يفيد تغيبها عن المنزل منذ 48 ساعة، بعد أن خرجت من المنزل بقرية البرشا ولم تعد.



و بتقنين الإجراءات من فريق المباحث، وسؤال الأهالي وفحص بعض الكاميرات بالقرية، تبين عدم خروج السيدة من قريتها، وكشفت التحريات إلى أن إحدى السيدات من الجيران شاهدتها وهي تدخل منزل جارتها القريب من منزلها يوم اختفائها، و بمداهمة المنزل تم العثور على السيدة المتغيبة مقتولة ومدفونة داخل حفرة صغيرة بالمنزل.



تم إلقاء القبض على المتهمة، واعترفت بوجود ديون عليها وأنها قامت باستدراج الضحية إلى منزلها بحجة مساعدتها في بعض الأعمال المنزلية، وانهالت عليها فور وصولها بالضرب وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي، ثم ألقتها داخل حفرة صغيرة داخل المنزل وألقت عليها كميات كبيرة من البصل لإخفاء رائحة الجثة.

تم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة والتي صرحت بالدفن وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمة.