الأسواق الأوروبية تتداول بشكل مختلط وسط حالة من الحذر والقلق الاقتصادي

تداولت الأسواق الأوروبية بشكل مختلط، اليوم الثلاثاء، مما يعكس حالة من الحذر والقلق بين المستثمرين.

وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلى ارتفاع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.3%، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1%، في حين سجل مؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 0.3%.

وأظهرت الأسواق الأوروبية رد فعل متباينًا في بداية الأسبوع، حيث قام المستثمرون بتقييم نتائج الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا، حيث حصل الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) على أكبر حصة من الأصوات، ومن المتوقع أن يحل مرشحهم، فريدريش ميرتس، محل أولاف شولتز كمستشار لألمانيا، مما يمثل تحولًا في القيادة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، مما أكد التقديرات السابقة للمكتب الفيدرالي للإحصاء.

وجاء هذا الانكماش بعد نمو طفيف بلغ 0.1% في الربع السابق، وتم عزوه إلى تراجع كبير في الصادرات والمعاناة المستمرة في قطاع التصنيع.

كما أعلنت شركة يونيليفر أكبر شركات السلع الاستهلاكية أن الرئيس التنفيذي هاين شومخر سيتنحى عن منصبه بعد أقل من عامين من توليه المسؤولية؛ وسيتولى فرناندو فرنانديز المدير المالي الحالي للشركة، منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من الأول من مارس المقبل وسيبقى شومخر مع يونيليفر حتى 31 مايو بعد أن تولى منصبه في يوليو 2023 للإشراف على إعادة هيكلة الشركة الاستراتيجية.

