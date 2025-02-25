الرئيس الرواندي يشهد فعاليات النسخة الثانية من منتدى التكنولوجيا المالية الشامل IFF2025

شارك الرئيس رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي، في اليوم الثاني على التوالي في فعاليات النسخة الثانية من منتدى التكنولوجيا المالية الشامل الذي يقام في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2025 في كيجالي برواندا تحت شعار "تمكين الشمول الاقتصادي من خلال التبني السريع للتكنولوجيا".

ويجمع هذا الحدث العالمي الذي انطلقت أعماله امس الاثنين في مركز مؤتمرات كيجالي صناع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والجهات التنظيمية لإجراء مناقشات مؤثرة حول تعزيز الشمول الاقتصادي من خلال التكنولوجيا.

وتأتي النسخة الثانية من منتدى التكنولوجيا المالية الشاملة 2025 لتبني على نجاح المنتدى الافتتاحي الذي عقد في يونيو 2023 في كيجالي، والذي حضره أيضًا الرئيس كاجامي.

وكان الرئيس كاجامي قد أكد خلال النسخة الأولى للحدث أهمية تأثير التكنولوجيا المالية في إفريقيا، قائلًا: "تعمل التكنولوجيا المالية على تسريع التحول الرقمي في إفريقيا، "في جميع أنحاء القارة، يتم خلق المزيد من الوظائف والثروات والفرص."

كما تحدث عن الميزة الديموغرافية لأفريقيا، قائلًا: "على رأس صناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا يوجد سكان شباب سريعو النمو، ومستعدون لابتكار الحلول ودفع الشمول المالي. واجتذبت هذه العائدات الديموغرافية استثمارات متزايدة في التكنولوجيا المالية الأفريقية".

وتحت شعار "تمكين الشمول الاقتصادي من خلال التبني السريع للتكنولوجيا يشهد IFF 2025 ما يصل إلى 3000 مندوب من جميع أنحاء العالم.

ويتم تنظيم IFF 2025 من خلال شراكة بين مركز كيجالي المالي الدولي، المركز المالي الرواندي الذي يسهل الاستثمار الدولي والمعاملات عبر الحدود في أفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، والبنك المركزي الرواندي، وشبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية، وهي شركة أنشأتها هيئة النقد في سنغافورة.

وبفضل جمهورها العالمي المتنوع ومناقشاتها التقدمية، من المتوقع أن يلعب المنتدى دورًا رئيسيًا في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي في أفريقيا.

