السيسي والحكيم يؤكدان ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، تطورات الأوضاع في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا الشقيقة.

وشدد الجانبان على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف الشعب السوري، بما يفضي إلى إقرار الدستور وإجراء الانتخابات.

كما أكدا أهمية إنهاء الاحتلال للأراضي السورية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويحفظ حقوق الشعب السوري.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

من جهته، أعرب عمار الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.

