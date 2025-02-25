الكاميرون: مقتل طالب في هجوم لجماعة "بوكو حرام" في أقصى شمال البلاد

قُتل طالب، يبلغ من العمر 14 عاما، خلال هجوم نفذه عناصر جماعة "بوكو حرام" في منطقة أقصى شمال الكاميرون.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم وقع في الساعة الثانية من صباح يوم أمس الاثنين في منطقة "كوزا" بمقاطعة "مايو تساناجا" بأقصى شمال الكاميرون.

وأشارت إلى أن المهاجمين استهدفوا عدة منازل بمنطقة "كوزا"؛ مما أسفر عن مقتل الطالب الكاميروني وإصابة مواطن آخر، مضيفة أن قوات الدفاع والأمن انتشرت في المنطقة لتأمينها وملاحقة المهاجمين.

وكانت جماعة "بوكو حرام" النيجيرية قد شنت هجوما آخر، مطلع الشهر الجاري، على منطقة "سانداوادجيري" بمقاطعة "مايو سافا" في أقصى شمال الكاميرون أيضا وأحرقت عدة منازل لسكان المنطقة؛ مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين خلال هجوم نفذته جماعة "بوكو حرام"، وفقا لمصادر أمنية.

جدير بالذكر، أن منطقة أقصى شمال الكاميرون تواجه، منذ عام 2014، هجمات بشكل منتظم من جانب جماعة "بوكو حرام" النيجيرية التي تنشط في المناطق الحدودية بين الكاميرون ونيجيريا؛ الأمر الذي أسفر خسائر بشرية كبيرة ونزوح جماعي لعدد كبير من سكان المناطق الحدودية.

