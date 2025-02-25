اليوم.. عقد الاجتماع الفني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك لكرة اليد

يعقد الاجتماع الفني لمباراة قمة المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الثلاثاء، لتحديد أعداد الحضور من مسؤولي القطبين وموقف الجماهير.

وتقام قمة الدور الثاني بدوري المحترفين من للموسم المحلي 2024- 2025 بين الأهلي والزمالك في كرة اليد يوم الخميس 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر في السادسة مساء.

مباريات دوري المحترفين لكرة اليد

وتقام اليوم الثلاثاء لقاءات قوية في الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات حيث يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي ويلعب سبورتنج مع هليوبوليس ويلتقي طلائع الجيش مع سموحة ويواجه الأهلي نظيره الزهور.

موعد نهاية دوري المحترفين لكرة اليد

وأعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة على اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

شهدت قمة الدور الأول التي أقيمت 17 نوفمبر الماضي في استاد القاهرة، فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 32 -30.