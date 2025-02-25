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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: روما وبرلين تواجهان العديد من التحديات المشتركة بينها الهجرة

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشار الألماني القادم المحتمل فريدريش ميرتس، أن بلادها وألمانيا تواجهان العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك الهجرة.
وذكر بيان أصدره مقر رئيسة الوزراء الإيطالية، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن ميلوني أجرت محادثات هاتفية مع ميرتس هنأته خلالها بالفوز في الانتخابات في ألمانيا.
وأعربت ميلوني عن أملها في التمكن من تكثيف العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل، معربة عن استعدادها للعمل على الفور في اتصال وثيق لتعزيز الأمن وإعادة إطلاق القدرة التنافسية لأوروبا ومعالجة العديد من التحديات المشتركة، بدءا من مكافحة الهجرة غير الشرعية.
 

رئيسة وزراء إيطاليا الهجرة جورجيا ميلوني