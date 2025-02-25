رئيسة وزراء إيطاليا: روما وبرلين تواجهان العديد من التحديات المشتركة بينها الهجرة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمستشار الألماني القادم المحتمل فريدريش ميرتس، أن بلادها وألمانيا تواجهان العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك الهجرة.

وذكر بيان أصدره مقر رئيسة الوزراء الإيطالية، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن ميلوني أجرت محادثات هاتفية مع ميرتس هنأته خلالها بالفوز في الانتخابات في ألمانيا.

وأعربت ميلوني عن أملها في التمكن من تكثيف العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل، معربة عن استعدادها للعمل على الفور في اتصال وثيق لتعزيز الأمن وإعادة إطلاق القدرة التنافسية لأوروبا ومعالجة العديد من التحديات المشتركة، بدءا من مكافحة الهجرة غير الشرعية.

