الاقتصاد الألماني يتراجع بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2024

ذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد القراءة الأولية التي تم الإعلان عنها.

وأوضح المكتب - في بيان نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي - أن صادرات السلع والخدمات شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وهو انخفاض أكبر سجل آخر مرة في الربع الثاني من عام 2020، وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.

وأكد البيان أن الحسابات الأخيرة لعام 2024 أظهرت انخفاضًا سنويًا في الأداء الاقتصادي بنسبة 0.2%، وأضاف أن زيادة المنافسة من الخارج، وارتفاع تكاليف الطاقة، وأسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية الغامضة قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الألماني، الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي.

