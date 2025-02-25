ذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد القراءة الأولية التي تم الإعلان عنها.
وأوضح المكتب - في بيان نقله موقع (إنفستنج) الأمريكي - أن صادرات السلع والخدمات شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وهو انخفاض أكبر سجل آخر مرة في الربع الثاني من عام 2020، وفي الربع الثالث من عام 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق.
وأكد البيان أن الحسابات الأخيرة لعام 2024 أظهرت انخفاضًا سنويًا في الأداء الاقتصادي بنسبة 0.2%، وأضاف أن زيادة المنافسة من الخارج، وارتفاع تكاليف الطاقة، وأسعار الفائدة، والتوقعات الاقتصادية الغامضة قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الألماني، الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي.
العالم
الاقتصاد الألماني يتراجع بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2024
ذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد القراءة الأولية التي تم الإعلان عنها.