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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله المختلفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

تناول لقاء الرئيس السيسي وعمار الحكيم، تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، بما يشمل تبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي. 

من جهته، أعرب عمار الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي