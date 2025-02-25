وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أهمية الشراكة الدفاعية مع السعودية

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال لقائه نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في واشنطن، على أهمية الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واتفقا على تعميق هذه العلاقة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الأمن والاستقرار المشترك.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أن هيجسيث قبل دعوة الأمير خالد بن سلمان لزيارة السعودية في المستقبل القريب.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية، فيما أكد هيجسيث التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، والتعاون مع الشركاء للقضاء على القدرات الحوثية التي تهدد أمن المنطقة والتجارة العالمية، وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين.

