وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات مدينة بني سويف الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والإسكان والطرق بمدينة بني سويف الجديدة، لدفع العمل وتذليل أي عقبات.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات بالمدينة، مشدداَ في السياق ذاته، على مواصلة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المطلوبة وتحسين جودة الحياة، مع استمرار تنفيذ مشروعات طموحة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز الفرص الاستثمارية.

وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارِ تنفيذ أعمال مرافق (مياه – صرف – فرمة طرق) لمنطقة الامتداد للمدينة بالأحياء السكنية (السابع – الثامن – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر – الرابع عشر) بإجمالي تكلفة مليار جنيه بنسبة 85% في معظم الأحياء، والتي تضم أراضي إسكان أكثر تميزا ومميز وإسكان اجتماعي بما يقرب من 8354 قطعة أرض، بجانب الانتهاء من تنفيذ المرافق بمجاورتين بالحي السكني الـ13 وتسليم 450 قطعة أرض للمواطنين.

وأضاف رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ محطة الرفع رقم 3 وخط الطرد الملحق بها، ومشروع مرافق منطقة 29 فدانا بالصناعات المتوسطة، وكذا مشروع تنفيذ الحل العاجل لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 4 وخط الطرد. الملحق بها.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه في قطاع الطرق، جار الانتهاء من تنفيذ طرق الحي الخامس، ورفع كفاءة بعض طرق منطقة الصناعات المتوسطة، وجارٍ تنسيق وزراعة وإنارة الطريق الإقليمي الشرقي، واستكمال أعمال الأسفلت وتنسيق وري وزراعة أشجار الجزر بمنطقة ابني بيتك 2، وكذا تنفيذ شبكة كهرباء قطع الأراضي المميزة بامتداد مركز المدينة.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه في قطاع الإسكان، جارِ تنفيذ 6 عمارات سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - إسكان متوسط" بها 144 وحدة سكنية بمساحات مختلفة من (110م2 – 120 م2)، وجارِ تنفيذ عدد 84 عمارة" سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل".

وبالنسبة لقطع الأراضي السكنية: تم تسليم قطع أراض بالحي السكني السابع بعدد 1369 قطعة أرض إسكان اجتماعي ومتوسط، وجارِ العمل على إعادة تخطيط الأحياء السكنية لتلبية طلبات المستثمرين.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارِ تخطيط مناطق لإقامة مشروعات وحدات سكنية مميزة بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 76 قطعة أرض بأنشطة مختلفة (مدارس – جامعات – تجاري – إداري – صناعي ..).

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه تم تعديل مخطط مساحة 120 فدانا بنشاط عمراني مختلط بدلاً من نشاط خدمي إداري وذلك لتحسين موارد الجهاز وتم بيع مساحة 35 فدانا، وجارِ إتاحة مساحة 35 فدانا أخرى لشركات الاستثمار العقاري للتقدم عليها.

وجارِ تخصيص مساحة 31 ألف م2 لمصنع أنجل بيست للخميرة لزيادة خطوط الإنتاج وتوفير المساحة المطلوبة له بمنطقة الصناعات المتوسطة، حرصاً على دعم الاستثمار الأجنبي الصيني، وتم نقل الورش لمنطقة أخرى بمنطقة الصناعات الخفيفة.

وفي قطاع الخدمات، تم طرح سوق اليوم الواحد بالحي السكني الثاني بعدد 41 باكية بمساحات تتراوح من 9.8 م2 إلى 14.8 م2 بمقابل انتفاع للقضاء على انتشار الباعة الجائلين بالمدينة، وتم طرح عدد 11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات من 14 م2 وحتى 94 م2 وتم بيعها بالكامل، كما تم طرح وحدات طعام متنقلة بعدد 20 وحدة كفرص للشباب بالمدينة، وتم طرح موقف الحي الثاني بمقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات، وفي مجال الجودة: تم حصول المبنى الإداري على 3 شهادات أيزو بمجالات مختلفة.