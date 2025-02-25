السيسي ورئيس تيار الحكمة الوطني العراقي يشددان على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها.

وشدد الجانبان على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، مع رفض أي مقترحات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، لما يمثله ذلك من مخاطر على تصفية القضية الفلسطينية وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق الشقيق، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، من جهته، أعرب عمار الحكيم عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، مبرزاً الدور الريادي الذي تلعبه مصر في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، بالإضافة إلى تقديره للدعم المصري المستمر للعراق في مختلف المجالات.