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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طبيبة تحذر: مشروبات شائعة قد تؤدي إلى تساقط الشعر وزيادة القلق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حذرت الدكتورة نينا شاندراسيكاران المتخصصة في طب الرئة والرعاية الحرجة من أن استهلاك بعض المشروبات الشائعة قد يكون مرتبطا بتساقط الشعر وزيادة القلق بسبب تأثيرها على التوازن الهرموني في الجسم وفقا لما نشرته مجلة “ميرور”.

أوضحت الطبيبة، أن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة تحتوي على كميات عالية من السكر والمواد المضافة ما يؤدي إلى اضطراب الهرمونات وضعف الدورة الدموية وزيادة الالتهابات التي قد تضعف بصيلات الشعر.

كما أشارت إلى أن ارتفاع محتوى الكافيين في هذه المشروبات يمكن أن يرفع مستويات الكورتيزول هرمون التوترما يؤدي إلى تحفيز الجهاز العصبي وزيادة القلق وهو عامل آخر مرتبط بتساقط الشعر حيث كشفت الدراسات أجراها باحثون من جامعة تسينغهوا في بكين بالصين عن وجود علاقة بين استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر (SSB) وزيادة خطر الإصابة بتساقط الشعر النمطي الذكوري (MPHL).

 وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يعانون من هذا النوع من تساقط الشعر يستهلكون ضعف كمية المشروبات السكرية مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من المشكلة.

وتشمل المشروبات المحلاة التي تم ربطها بهذه الظاهرة: المشروبات الغازية العادية (غير الدايت) ومشروبات الطاقة والمشروبات بنكهة الفاكهة والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي مع السكر المضاف.

ونصحت شاندراسيكاران قائلة: “إذا لاحظت أنك تفقد المزيد من الشعر وتشعر بمزيد من القلق فقد يكون من الأفضل تقليل استهلاك هذه المشروبات أو التوقف عنها تماما”.

مشروبات شائعة قد تسبب تساقط الشعر وزيادة القلق تساقط الشعر التوازن الهرموني المشروبات الغازية مشروبات الطاقة ضعف الدورة الدموية وزيادة الالتهابات التي قد تضعف بصيلات الشعر