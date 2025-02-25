"البترول": أعمال الحفر في مشروع تنمية حقل غاز ظهر بدأت منتصف فبراير

أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال تنمية حقل غاز ظهر، بعد وصول الحفار سايبم 10000 فى نهاية يناير الماضى إلى المياه المصرية والانتهاء من التجهيزات اللازمة وبدء أعمال البئر الأول ضمن المرحلة الجديدة منتصف فبراير الجاري من مراحل استكمال مشروع تنمية حقل ظهر، وذلك بالتعاون مع الشركاء (اينى واركيوس ومبادلة الإماراتية وروز نفت الروسية) لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ومواجهة التنقاص الطبيعي للآبار المنتجة فى الحقل .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2025.

وخلال جمعية بتروشروق، أعرب المهندس كريم بدوى عن سعادته باستكمال نشاط الحفر التنموى بحقل ظهر والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة مستويات الإنتاج وزيادته خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أهمية المشروع لمصر والشركاء، مؤكدا على أهمية وضع خطة عمل بمستهدفات محددة لزيادة الإنتاج ومواجهة التنقاص الطبيعي لإنتاجية الآبار، موجهاً الشكر للشركاء على التزامهم والتعاون لإطلاق الإمكانيات لزيادة الإنتاج، وكذلك دورهم ومشاركتهم المتميزة في مشروعات التنمية المجتمعية ، وفى هذا الصدد أشار إلى أن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد مثال للشراكة والتعاون ولها تأثير على المجتمع المحيط .

ومن جانبه، أشار فرانشيسكو جاسباري – مدير إينى الإيطالية في مصر - إلى أننا نعمل على دعم الجهود على المديين المتوسط والقصير ، وهناك بعض الفرص الواعدة التى نستطيع العمل عليها، ودراسة الخطط اللازمة لمواجهة التناقص الطبيعي للآبار ، معربا عن تطلعه لنجاح عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة.

وفى بداية كلمتها ، قدمت سلمى الهاجرى نائب الرئيس الاقليمى – مبادلة الإماراتية للطاقة، التهنئة على نجاح مؤتمر ايجبس 2025، كحدث مهم يجمع كافة اطراف الصناعة ، كما أعربت عن سعادتها ببدء عودة أنشطة الحفر فى حقل ظهر، وأننا نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية ومفيدة للجميع.

وأكد ناصر سيف اليافعى الرئيس التنفيذي – اركيوس للطاقة، على أهمية عودة اعمال الحفر في حقل ظهر وتكثيف العمليات لما له من أهمية للشعب المصري والشركاء، لافتاً إلى أن المؤشرات جيدة لنجاح عمليات الحفر للحفاظ على مستويات الإنتاج وهناك خطط نعمل عليها لزيادة الإنتاج ، موجهاً الشكر لشركة بتروبل على الجهد المبذول وسلامة العمليات التى تقوم بها.

وثمن الكسندر كوجيليف رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج – روسنفت الروسية، جهود وتعاون الشركاء لعودة نشاط الحفر بحقل ظهر، وأن الجميع يتطلع إلى زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل استئناف الحفر فى موقع حقل ظهر بعد وصول الحفار سايبم 10000 فى نهاية يناير إلى المياه المصرية وقيامه بإجراء التجهيزات اللازمة للعمل ومن ثم انتقاله لموقع حقل ظهر 15 فبراير للقيام بعمليات الحفر واحادة مسار 3 ابار تبدأ بالبئر ظهر 13 ثم ظهر 6 يعقبه ظهر 9 بإستخدام تقنية حديثة coiled tubing لأول مرة على مستوى العالم فى المياه العميقة، وأضاف أن الشركة نجحت فى تحقيق 5 ونصف مليون ساعة عمل آمنة .

بتروبل .. فرص واعدة لزيادة الإنتاج

وخلال جمعية شركة بتروبل، أكد المهندس كريم بدوى على أهمية الإسراع بتنمية الاكتشافات المحققة ووضعها على خريطة الإنتاج، لافتاً إلى أهمية توفير حفارات إضافية سيساعد على تكثيف العمليات واستخدام الذكاء الصناعي فى تحديد المكامن قبل بدء أعمال الحفر .

وأضاف بدوى أن شركة اينى شريك استراتيجي لقطاع البترول وحققت قصص نجاح فى مصر، لافتاً إلى زيارة ديسكالزي كلاوديو ومشاركته في مؤتمر ايجبس 2025 تؤكد إلى عمق الشراكة بين اينى ومصر، معتبرًا زيارته ولقائه بفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية تؤكد على أهمية التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو في قطاع الطاقة المصري.

ومن جانبه، أشاد فرانشيسكو جاسباري – مدير إينى الإيطالية في مصر - بالفرص الواعدة في مناطق امتياز بتروبل، لاسيما في منطقة أبو ماضي، حيث تعمل الشركة على تكثيف الأنشطة لمواجهة تراجع الإنتاج وزيادته من خلال تشغيل ست حفارات ، وتوسيع نطاق عمليات الحفر في المناطق البرية، كما أكد على أهمية الدراسات الحديثة للخزانات التي أجرتها الشركة لتحقيق المراجعات المستهدفة وزيادة الإنتاج المستدام.

وأشاد وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بى بى فى مصر ، بجهود شركة بتروبل فى مجالات السلامة ومشروعات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى خططها فى تقليل تكاليف الإنتاج.

وأوضح المهندس خالد موافى رئيس الشركة أنه تم تخصيص مبلغ 320 مليون دولار لأعمال التشغيل تتضمن مبلغ 122 مليون دولار للاستمرار في أعمال الصيانة للآبار للمحافظة على معدلات الإنتاج بالإضافة إلى تخصيص جزء من ميزانية التشغيل لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنصات الإنتاج بجميع مناطق الشركة.

فيما يخص خطة الانتاج ، فان الشركة تستهدف في عام 2025/2026 الوصول الي معدلات انتاج يومي من الزيت المكافئ يصل إلى 144 ألف برميل زيت مكافئ و434 مليون قدم مكعب للغاز ويعتبرهذا تحدي كبير يستلزم تضافر الجهود والتركيز في زيادة الانشطة بالشركة والخطة للزيت الخام هو تحقيق معدل انتاج 58 الف برميل، 4730 برميل / يوم للمتكثفات و130 طن/يوم للبوتاجاز. كما تسعي الشركة للمحافظة علي تكلفة الوحدة عند اقل حدود ممكنة.

حضر الجمعية الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشئون الإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) ونوابه والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة .