آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرانسيس

قال مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي صباح يوم الثلاثاء، إن البابا فرانسيس استراح بشكل جيد طوال الليل.

وجاء في البيان: “لقد استراح البابا جيدًا طوال الليل”.

وفي مساء يوم الإثنين، أشار مكتب الصحافة إلى أن حالته السريرية لا تزال حرجة، لكنها أظهرت تحسنًا طفيفًا خلال اليوم.

“لم تحدث أي نوبات من ضيق التنفس الشبيه بالربو [يوم الاثنين]، وقد أظهرت بعض الفحوصات المخبرية تحسنًا. ولم تثر مراقبة قصوره الكلوي الطفيف أي قلق. كما استمرت جلسات العلاج بالأوكسجين، ولكن مع نسب أوكسجين منخفضة قليلاً”.

وتلقى البابا القربان المقدس في الصباح، وعمل في فترة بعد الظهر، واتصل بالكنيسة الكاثوليكية في غزة ليشكرهم على رسالة الفيديو التي أرسلوها له.