15 ضحية جديدة لمنصة "FBC" بالجيزة

تقدم 15 شخصًا ببلاغات للأجهزة الأمنية بالجيزة ضد منصة "FBC" للاستثمار الإلكتروني، لتعرضهم لواقعة نصب واستيلاء على أموالهم.

وأضاف المبلغون، أنهم قاموا بتحويل مبلغ 632 ألف جنيه عبر 29 محفظة إلكترونية، بعد إيهامهم بوجود فرص استثمارية تدر أرباحًا طائلة، قبل أن يُفاجَؤوا بإغلاق المنصة واختفاء مسؤوليها.

كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في كشف ملابسات ما تبلغ من 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC " عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة.

أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ("يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج) متخصص فى مجال النصب والاحتيال الإلكترونى والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC"، وقيامهم بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13 منهم وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.