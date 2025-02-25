وزير الاستثمار يترأس وفد مصر باجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بالإمارات

الثلاثاء 25/فبراير/2025 - 11:23 ص

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لترأس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي تعقد خلال يومي 24 - 25 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير، عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

ويضم الوفد المصري المشارك باجتماعات اللجنة المشتركة السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات، والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بلغ خلال عام 2024 نحو 5.5 مليار دولار، حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنتجات الزراعية، والحديد والصلب، والكابلات، والآلات والمعدات.