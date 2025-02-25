سول: دعم مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا لإنهاء الحرب والعلاقات مع واشنطن

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن موافقة سول على مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا أقره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ لإنهاء الحرب الطويلة وللعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الكوري- وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن رغم أن القرار، لا يتضمن التعديلات التي اقترحتها الدول الأوروبية وأيدتها كوريا الجنوبية، فقد دعمته سول بالنظر إلى غرضه الأساسي وأهمية التنسيق الوثيق بين سول وواشنطن بشأن العلاقات الثنائية وقضايا كوريا الشمالية، مضيفا أن القرار جاء بناء على اتفاق سول مع الموقف الداعي إلى إنهاء الحرب في وقت مبكر والحاجة إلى حشد الدعم الدولي للسلام.

وطرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين (بتوقيت نيويورك) القرار للتصويت، والذي تقوده الولايات المتحدة ويدعو إلى إنهاء سريع للصراع. وقد تم تمرير القرار بأغلبية 10 أصوات دون أي معارضة وامتناع 5 دول أوروبية عن التصويت. كما صوتت كوريا الجنوبية لصالح القرار.

ولم ينسب القرار الذي قادته الولايات المتحدة صراحة مسؤولية الغزو إلى روسيا، مما دفع عدة دول أوروبية إلى الامتناع عن التصويت.

وكانت الدول الأوروبية قد قدمت نسخة معدلة تضمنت هذه النقاط، لكن روسيا استخدمت (الفيتو) ضدها وصوتت كوريا الجنوبية لصالح القرار الأولي.

