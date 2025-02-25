جوتيريش: المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه أمر أساسي

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مخاطر تهدد وحدة السودان، معربا عن قلقه إزاء إعلان قوات الدعم السريع وجهات مدنية فاعلة وجماعات مسلحة متحالفة معها عن توقيع ميثاق سياسي يعبر عن نية لإنشاء سلطة حاكمة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن جوتيريش قوله "نحذر من أن التصعيد الإضافي في النزاع بالسودان يزيد من تفتيت البلاد ويُخاطر بتعميق الأزمة، وأن المحافظة على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه تظل أمرا أساسيا لتحقيق حل مُستدام للنزاع والاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة بأسرها".

وأدان الأمين العام، العنف المُستمر الذي يرتكبه طرفا النزاع ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والرجال السودانيين يدفعون ثمنا باهظا مقابل الهجمات العسكرية المُستمرة من قبل المتحاربين.

وأوضح أن مبعوثه الشخصي إلى السودان رمطان لعمامرة، يواصل انخراطه مع الأطراف المتحاربة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين لتحقيق تقدم بشأن وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وتعزيز وقف التصعيد.

وكانت قوات الدعم السريع وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، أعلنت السبت الماضي، ميثاقًا سياسيًا لتشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة رفضتها الحكومة السودانية، وجاء التوقيع بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لنحو خمسة أيام في العاصمة الكينية نيروبي، ويهدف الميثاق إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع والقوى الداعمة لها، على أن يكون الحكم في السودان ديمقراطيا تعدديا، وأن يكون نظام الحكم لا مركزي يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.

