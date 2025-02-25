طبيب يوضح الأسباب الشائعة لارتعاش جفن العين وكيفية التعامل معها

كشف الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب إلى أن شرب القهوة والكحول وقلة النوم والتوتر ونقص بعض المعادن في الجسم قد تكون من أسباب ارتعاش جفن العين وفقا لما نشرته مجلة “نوفوستي”.

ويقول: يطلق على ارتعاش جفن العين تقلص عضلات الجفن أي تتقلص عضلات الجفن بشكل لا إرادي ويمكن أن يحدث هذا لأي شخص من وقت لآخر وغالبا ما يكون السبب هو التعب أو قلة النوم أو قضاء وقتا طويلا أمام الكمبيوتر.

ويشير الطبيب إلى أن نقص بعض الفيتامينات يؤثر أيضا في الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب تقلصات لا إرادية في عضلات الجفن كما يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القهوة ومشروبات الطاقة والكحول إلى إثارة الجهاز العصبي ونقص بعض الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم ومجموعة فيتامينات В تسبب اختلال عمله.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى تقلص عضلات الجفن كما يمكن أن يكون السبب وجود التهابات في منطقة العين أو ردود فعل تحسسية.