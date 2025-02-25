مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يبحث مع "الشيوخ" سبل الارتقاء بالمصالح الاستراتيچية

استقبل السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، المهندس حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء هذا اللقاء في إطار التشاور المستمر وتبادل الرؤى والتنسيق الوثيق بين لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ ووزارة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء استعراض لمجمل العلاقات المصرية الأمريكية، وسبل تطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى العلاقات البرلمانية بهدف الارتقاء بالمصالح الاستراتيچية المصرية الأمريكية.