تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء،25 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 30,904.91 نقطة، وانخفض أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 13,591.94 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 8,738.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.33%، ليغلق عند مستوى 12,015.19 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 3,274.5 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.71%، ليغلق عند مستوى 6,960.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.07% ليغلق عند 38,442.35 نقطة.