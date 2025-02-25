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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الصينية: مخططات إدارة ترامب بتشديد القيود على الرقائق "ستأتي بنتائج عكسية"

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
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أفادت الخارجية الصينية، بأن مخططات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد القيود على الرقائق ستأتي بنتائج عكسية.

وأضافت الخارجية الصينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن هذه المخططات ستعيق صناعة أشباه الموصلات عالميا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح استكشافا مشتركا لموارد المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الأوكرانية الخاضعة لروسيا.

وقال بوتين، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا المجال.

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