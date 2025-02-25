خصم 50% على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوي الهمم بالقطار الكهربائي الخفيف

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة عن خصم ٥٠٪ على أسعار التذاكر والاشتراكات لذوي الهمم بالقطار الكهربائي الخفيف LRT " قطار العاصمة"، وذك بدءا من السبت القادم 1 مارس وبتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

يأتي هذا في ضوء التزام وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وآر ايه تي بي ديف للنقل كايرو بتعزيز إمكانية الوصول والشمولية في وسائل النقل العام.

آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو ملتزمة بإنشاء نظام نقل متاح ومرحب بالجميع. هذا الخصم لذوي الهمم هو خطوة أخرى في جهودنا المستمرة لضمان تمكن جميع أفراد مجتمعنا من استخدام وسائل النقل بأمان وراحة، نحن ملتزمون بتوفير فرص متساوية وإزالة الحواجز وتمكين الأفراد ذوي الهمم من المشاركة الكاملة في المجتمع.

تأسست شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو عام 2020 وهي تابعة بنسبة 100% لشركة آر إيه تي بي ديف، حيث تتولي إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة.

تتمثل مهمتها الرئيسية في تزويد سكان القاهرة بخدمات المترو ذات الجودة العالمية بما يتماشى مع المعايير الدولية لشركة آر إيه تي بي ديف والتي تطبق في عدد من المدن الكبرى حول العالم، من بينها باريس ولندن وهونج كونج والجزائر العاصمة وتتميز بالالتزام الدقيق بمواعيد التشغيل، والاهتمام الخاص بتجربة العميل، والصيانة الفائقة للأصول الثابتة.

وقد استثمرت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو منذ نشأتها في سوق العمل المحلي، حيث توفر ما يزيد على ألفي فرصة عمل متنوعة لموظفيها من المصريين ونجحت في تحقيق نسبة تزيد عن 90% من العمالة المصرية.