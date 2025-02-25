دير الأنبا أنطونيوس يحتفل بإعطاء الشكل الرهباني ورسامات كهنوتية جديدة

يحتفل مجمع دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية، مساء الأربعاء 26 فبراير، بإعطاء الشكل الرهباني لثلاثة من الإخوة، وهم الأخ يؤانس، والأخ يوناثان، والأخ زوسيما، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويستكمل الاحتفال الروحي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتسبحة نصف الليل، يعقبها القداس الإلهي، حيث سيتم منح سر الكهنوت لثلاثة آباء جدد، وهم: الأب طوبيا، والأب يشوع، والأب ثيؤدور. كما سيتم ترقية عدد من الآباء الكهنة إلى رتبة القمصية، وهم: الأب إيليا، والأب دافيد، والأب نيقولاوس، والأب أبادير، والأب دوماديوس.

ويعد هذا الحدث الروحي مناسبة مباركة تشهدها أقدم أديرة العالم، حيث يجتمع الرهبان والمؤمنون للصلاة والاحتفال بهذه النعمة الإلهية.