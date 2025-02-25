9 معلومات عن مباراة الإياب لمنتخب الكرة النسائية ورواندا

يلتقي اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني للكرة النسائية، بنظيره منتخب رواندا في مباراة الإياب وذلك في إطار تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة المنتخب الوطني للكرة النسائية ورواندا

تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تفاصيل المباراة

يرتدي المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، بينما يظهر منتخب رواندا بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب الخضراء.

مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني ورواندا

وكان قد لعب المنتخبين مباراة الذهاب في العاصمة كيجالى يوم الجمعة الماضي الموافق 21 فبراير، والتي انتهت بفوز سيدات الفراعنة بهدف نظيف سجلته حبيبة عصام.

ماذا بعد المباراة

يحتاج المنتخب الوطني للكرة النسائية إلى تحقيق للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

يضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

حكام مباراة منتخب الكرة النسائية ورواندا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

ويضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسي أيمن بلهادي مراقبًا للمباراة.

تصريحات المدير الفني بعد الفوز في مباراة الذهاب

وقال أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية : "حققنا فوزًا مهمًا بعد مباراة صعبة، الطقس كان مختلفًا بعض الشىء عن الأجواء التي اعتدنا عليها في مصر، كما واجهنا منافسًا قويًا، يتميز باللعب المباشر، لذلك حاولنا السيطرة على تلك الميزة."

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تصريحاته قائلًا: "هذه نصف المهمة فقط، لدينا النصف الآخر من المهمة في مصر، المواجهة لم تنته بعد، لذلك سنحافظ على تركيزنا وسنحضر جيدًا لمباراة الإياب."

تفاصيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات

تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026 هي مسابقة كرة قدم للسيدات ستحدد الفرق الـ11 التي ستنضم إلى المغرب المضيف المتأهل تلقائيًا في بطولة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات الإفريقية في فبراير 2025، وتقام بنظام جولتين.

وفي الجولة الأولى، تلعب الفرق الـ32 المصنفة في المركز السابع وما دونه مباريات ذهاب وإياب من مباراتين .

ويتأهل الفائزون الستة عشر إلى الجولة الثانية، حيث سينضم إليهم الفرق الستة التي حصلت على إعفاء من الدور الأول.

ويتأهل الفائزون في مباريات الدور الثاني الـ11 ذهابًا وإيابًا إلى البطولة النهائية في المغرب.

كسر التعادل

إذا كانت النتيجة الإجمالية متعادلة بعد مباراة الإياب، فسيتم تطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض ، وإذا استمرت التعادلات، فسيتم لعب ركلات الترجيح (لا يوجد وقت إضافي).

كانت جميع فرق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البالغ عددها 53 مؤهلة لدخول المسابقة؛ ومع ذلك، باستثناء المغرب، الذي تأهل تلقائيًا كمضيف للبطولة النهائية، سجل 38 فريقًا للبطولة التأهيلية.

كما حصلت الفرق الستة الأعلى تصنيفًا بناءً على تصنيفات الفيفا على إعفاء من الدور الثاني. في الجولة الأولى، يتم تقسيم الفرق إلى 16 فريقًا أعلى تصنيفًا و16 فريقًا أقل تصنيفًا.