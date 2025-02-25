الطاقة الذرية والبحث العلمي ينظمان ندوة حول تطبيقات النمذجة في علم البلورات

نظمت اللجنة الوطنية لعلم البلورات بهيئة الطاقة الذرية ندوة علمية بعنوان "تطبيقات النمذجة في علم البلورات"، وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج، رئيس للهيئة، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود العلمية الرامية إلى تعزيز البحث العلمي في مجال البلورات وتطبيقاتها العملية.

وأكد الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية في كلمته على أهمية هذه الندوة في تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية قائلًا: إن تطبيقات النمذجة في علم البلورات تُعد من الأدوات الأساسية في فهم الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد، مما يسهم في توفير الجهد والمواد الخام في البحوث العملية.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى أن الهيئة تحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير البحث العلمي وتطبيقاته العملي.

كما توضح رئيس الهيئة، أن حيود النيوترونات من التقنيات المهمة لدراسة التركيب البلوري للمواد حيث إن هذه التقنية الفريدة لا توجد إلا في هيئة الطاقة الذرية.

وأكد الدكتور إيهاب عبد اللطيف المشرف العلمي للندوة أن هذه الندوة تمثل فرصة كبيرة للباحثين والعلماء لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال النمذجة البلورية، والتي تُعد من الأدوات الحديثة والفعالة في مجال البحوث العلمية، مشيرة إلى أن أكاديمية البحث العلمي تؤمن بأهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تطوير العلوم والتكنولوجيا في مصر.

وأضاف، أن الندوة تتناول العديد من المحاور العلمية، بما في ذلك النمذجة النظرية للمركبات الحقيقية والافتراضية باستخدام الحواسيب الحديثة، إلى جانب التوجهات النظرية المختلفة مثل نظرية الكثافة الدالية (DFT) ومحاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation)، والتي تعتمد بشكل أساسي على معرفة التركيب البلوري المتوقع للمواد.

وتعكس هذه الندوة التعاون البناء بين هيئة الطاقة الذرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنظيم فعاليات مهمة وبمشاركة اللجنة الوطنية لعلم البلورات برئاسة الدكتور يحيى عباس، وتم إلقاء محاضرات متنوعة لكل من الدكتور مدحت عبدالخالق من المركز القومي للبحوث والدكتورة نانسي نجيب من جامعة عين شمس والدكتور شعبان ابراهيم حسين من هيئة الطاقة الذرية والدكتور محروس رشاد أحمد جامعة سوهاج بالاشتراك مع الدكتور إيهاب عبداللطيف المشرف العلمي للندوة.

وتُعد الندوة فرصة هامة للباحثين والمهتمين بعلم البلورات للاطلاع على أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، والمساهمة في تطوير التطبيقات العملية التي تعود بالنفع على المجتمع العلمي والصناعي.