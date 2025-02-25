وزير الخارجية السوري: العقوبات غير شرعية وليس لها أساس قانوني

أكد أسعد الشيباني، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية، أن الأمن والاستقرار في سوريا ينعكس على المنطقة والعالم، وكنا واضحين بأن العقوبات على سوريا غير شرعية، وليس لها أساس قانوني.

وأضاف "الشيباني" في كلمته خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "سنعمل بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، وسنواصل العمل الدبلوماسي الجاد مع الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون".

وتابع، أن سوريا واجهت ظروفا استثنائية خلال السنوات الماضية، ولم تستسلم للضغوط، وعملت وفق سياسة خارجية متزنة، ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الحليفة.

وأردف، وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: "سياستنا قائمة على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية ولن نقبل المساس بسيادتنا، وأن السياسة السورية تتضمن حفظ مصالح الشعب السوري، وأن سوريا تؤمن بالعمل الإقليمي باعتبارها جزءا من محيطها الإقليمي".