منتخب الكرة النسائية يلتقي بنظيره الرواندي في تصفيات أمم إفريقيا

يواجه اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت قيادة أحمد رمضان المدير الفني، على استاد قناة السويس بالإسماعيلية، نظيره منتخب رواندا ضمن تصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

يسعى المنتخب الوطني للكرة النسائية إلى الفوز أو تحقيق التعادل في مباراة الإياب اليوم، وذلك لضمان التأهل للدور الثاني بالتصفيات الإفريقية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للانتظام في المعسكر، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب المرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، من ةعزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منة الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.