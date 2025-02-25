وزير العمل يعلن فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"

أعلن وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"، وذلك لشغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن تفاصيل إعلان هذه الوظائف منشور من اليوم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن الدخول عليها لمعرفة كافة تفاصيل وشروط ومستندات التقديم، وهي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=uvKnYBjEIajQGgSnarbR9g==.

وقال الوزير إن هذا الإعلان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعيين الكفاءات، والقيادات التي على قدر من الأمانة والكفاءة والمهارة، لرفع قدرات أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الاختبارات سوف تكون على قدر من الشفافية والمصداقية لإتاحة الفرصة أمام جميع الكفاءات.

وقالت نورا حافظ مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 25-2-2025، ولمدة شهر، بتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة، باليد شخصيًا، إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة العمل الكائن بالعاصمة الإدارية – حى الوزارات، يوميًا من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، ولن تقبل الطلبات التي تصل، قبل النشر، أو بالبريد، أو بعد الميعاد المحدد.

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