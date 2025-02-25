خلال 24 ساعة.. ضبط 57119 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 57119 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(911) مخالفة السير بدون تراخيص.

(30) دراجة نارية مخالفة.

(44432) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(12) مخالفة موقف عشوائى.

(696) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(8) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.