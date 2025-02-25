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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

10 مارس المقبل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الإستروكس بروض الفرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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حددت نيابة روض الفرج 10 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بحيازة مخدر الإستروكس والاتجار به وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 3 جرامات لمخدر الإستروكس، 2 فرد خرطوش و3 طلقات نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.

10 مارس اتخاذ الإجراءات القانونية أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة السلاح النارى