10 مارس المقبل محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الإستروكس بروض الفرج

حددت نيابة روض الفرج 10 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الإستروكس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بحيازة مخدر الإستروكس والاتجار به وترويجه على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 3 جرامات لمخدر الإستروكس، 2 فرد خرطوش و3 طلقات نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة.