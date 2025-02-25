تجديد حبس طالب في التعدي على زميله بالمطرية

قررت محكمة الطفل تجديد حبس طالب متهم بالتعدي بالضرب على زميله، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كل من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)؛ ما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.