تجديد حبس طالب في التعدي على زميله بالمطرية

قررت محكمة الطفل تجديد حبس طالب متهم بالتعدي بالضرب على زميله مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية 15 يوما علي ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص وبسؤال كل من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)، مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.