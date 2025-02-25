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الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السوري: ندرس تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية لترد الحقوق للمواطنين

أحمد الشرع
أحمد الشرع
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قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إننا سنعمل على حماية سوريا وأبنائها من أجل تحقيق الازدهار، والأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا، ولقد عادت سوريا اليوم إلى أهلها.

وأضاف «الشرع»، خلال كلمته في انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري، والمذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، «نحن أمام مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، وسوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، وسنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للمواطنين».

وتابع الشرع: «يليق بسوريا أن تبني نفسها بنفسها، كما حررت نفسها بنفسها، وهي بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية، وأخرى استراتيجية».

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