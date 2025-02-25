«محامين دمياط» ترفض الدفاع عن قاتل طفل السنانية

قرر ياسر أبو هندية، نقيب محامين محافظة دمياط، رفض الدفاع عن قتلة طفل السنانية الذي لم يتخطَ عمره خمسة سنوات؛ حيث أصدرت نقابة محامين دمياط قرارًا داخليًا لأعضاء الجمعية العمومية لمحامين دمياط بحظر ندب أي محامي للحضور أمام النيابة أو أي جهة مع المتهمين في قضية مقتل طفل السنانية الذي توفى على يد زوج والدته في قرية السنانية في دمياط .

وقام نقيب محامين دمياط بتعميم القرار لدى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامين دمياط لحظر ندب أي محامي للدفاع عن المتهمين.

وكانت مديرية أمن دمياط قد تلقت بلاغًا يفيد باستقبال مستشفى دمياط العام طفل في الخامسة من العمر وقد فارق الحياة وبه آثار تعذيب، وذلك عقب مناظرة الجثمان من قبل إدارة المستشفى، وشكلت الأجهزة الأمنية فرقا للبحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتبين أن أحد الأشخاص قام باصطحاب الطفل كريم ضيف البالغ من العمر خمس سنوات إلى مستشفى دمياط العام، بدأ الأطباء مناظرة الطفل والذي تبين أن كان قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لضرب مبرح ووجود آثار التعذيب، بدأت الأجهزة الأمنية التحقق من هوية هذا الشخص والذي ادعي أنه أحد أقارب الطفل ليكتشف رجال الأمن تورطه فى مقتل الطفل.

وحسب روايات الجاني، فإنه كان يسكن بمنزل زوج والدة الطفل الضحية، وتفاجأ بوجود الطفل أثناء قيامهما بتناول جرعات من مخدر الأيس؛ ما دفعه إلى التخلص منه.

وتمكنت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز دمياط، من ضبط المتهم الثانى ويدعى "علاء م" زوج والدة المجنى عليه والمقيم بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، والذى أقر بارتكاب الواقعة بغرض ترهيب الطفل والذي كان متواجدًا أثناء تناولهما جرعات المخدرات.