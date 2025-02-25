غدًا.. اتحاد الكرة ينظم قرعة بطولة كأس مصر للكرة النسائية

أخطرت لجنة شئون المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أندية كأس مصر للكرة النسائية وهم "الأهلي – الزمالك – المعادي واليخت – زد – مسار – وادي دجلة – البنك الأهلي"، بإجراء قرعة كأس مصر 2024 -2025.

على أن يتم إجراء القرعة غدا الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وكان قد قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تنظيم بطولة كأس مصر للكرة النسائية موسم 2024 -2025 لأندية الدوري العام للكرة النسائية، وحدد رسوم الاشتراك بقيمة 10 آلاف جنيه لكل نادٍ يرغب في المشاركة.

وذكر اتحاد الكرة، أنه عقب إخطار الأندية سيتم تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي الذي ستقام عليه مباريات الكأس.

في سياق آخر، تنطلق الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية "بطل الدوري"، يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير، وذلك ضمن منافسات حسم لقب الدوري الجاري 2024- 2025.

وتتضمن الجولة الأولى 5 مباريات قوية، بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر لجدول الدوري حتى الآن.

حيث من المقرر مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، مسار × المقاولون العرب)، في الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

على أن يتم إقامة جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وسيتم استكمال باقي المباريات خلال شهر رمضان المقبل.