رئيس زامبيا يتفقد معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة

أجرى الرئيس هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا والوفد المرافق له زيارة إلى معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يرافقه المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتفقد الرئيس الزامبي الأقسام المختلفة بالمعهد وتعرف على طاقته الإنتاجية من الأمصال واللقاحات البيطرية واطلع على جهوده وأنشطته البحثية والإنتاجية ودوره في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، وأعرب عن إعجابه بما شاهده في المعهد ووجه بالاستفادة من الخبرة المصرية في مجال صناعة الأمصال واللقاحات البيطرية ونقلها إلى بلاده.

ورحب وزير الزراعة بضيف مصر الكبير الرئيس هاكيندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا الشقيقة، مؤكدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جمهورية زامبيا بوضع كل إمكانيات وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في خدمتهم سواء في إرسال خبراء من مصر إلى زامبيا لنقل تكنولوجيا اللقاحات والأمصال البيطرية أو باستضافة الأشقاء من وزارة الزراعة الزامبية لتدريب في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر.

وأشار وزير الزراعة، إلى التعاون من الممكن أن يشمل أيضا بناء القدرات ونقل الخبرات وكذلك تقديم منح للتدريب على الأنشطة الزراعية المختلفة لأشقائنا بجمهورية زامبيا بالمركز المصرى الدولي للزراعة بوزارة الزراعة المصرية.

وفي ختام الجولة وجه وزير الزراعة الشكر للرئيس هاكيندي، رئيس جمهورية زامبيا والوفد المرافق له، متمنيًا لمصر ولجمهورية زامبيا كل التوفيق والسداد ولشعبينا الصديقين التنمية والسلام والازدهار.

1000168710

1000168712

1000168722

1000168728

1000168724

1000168720

1000168718

1000168716

1000168732