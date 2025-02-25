متحدث الوزراء: نعمل على ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية استحقاق الدعم تختلف من فترة لأخرى، وبالتالي يتم حذف بعض المواطنين الذين تحسنت أوضاعهم المالية وإضافة فئة أخرى تدهورت أوضاعها.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إعادة هيكلة منظومة الدعم تتم من خلال تحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة رقمية.

وأضاف متحدث الوزراء، في حديثه: لدى وزارة التموين لجان تقوم بالنظر في المعايير الخاصة ببيانات المواطنين ومدى استحقاق المواطنين للدعم، مع العمل على متابعة الدعم باستمرار أخذًا في الاعتبار التغير في الأسعار.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الجهات المسئولة عن ملف الدعم والرعاية الاجتماعية للمواطنين تبذل الكثير من الجهود من أجل ضمان عدم تسرب الدعم لغير المستحقين.