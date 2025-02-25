اليوم.. طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 16

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد طقس اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 5 درجات، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11 درجة.